Folkherbst mit Preisträgerkonzert in Plauen

In einem beeindruckenden Konsens haben sowohl das Publikum als auch die Jury einstimmig entschieden, die renommierte Auszeichnung des "Eisernen Eversteiners" in diesem Jahr an die Gruppe Herje Mine zu vergeben. Diese fünf talentierten Musiker, deren Wurzeln sich über Polen, Israel, Venezuela und Deutschland erstrecken, haben mit ihrer lebendigen Balkanmusik, die durch ihre Sinnlichkeit, Leidenschaft und eine beeindruckende Vielfalt an Tempo und Dynamik besticht, das Herz des Publikums erobert und schlussendlich auch die Jury des Folkherbstes überzeugt. Herje Mine wird der Eiserne Eversteiner bei der feierlichen Preisverleihung am Samstag im Malzhaus überreicht. Auch Bandaradan, die zweite Band des Abends, beeindruckte mit ihrer vielfältigen internationalen Musik. Diese Brassband wurde 2002 in Turin gegründet und hat in den letzten 20 Jahren ihr Können auf vielen Festivals unter Beweis gestellt. (fp)

Plauen Malzhaus, Alter Teich 7-9, Sa 20 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.