Folkherbst-Sieger 2023 steht im Plauener Malzhaus auf der Bühne

In einem beeindruckenden Konsens haben beim Plauener Folkherbst 2023 sowohl das Publikum als auch die Jury einstimmig entschieden, die renommierte Auszeichnung des Eisernen Eversteiners in diesem Jahr an die Gruppe Herje Mine zu vergeben. Diese fünf talentierten Musiker, deren Wurzeln sich über Polen, Israel, Venezuela und Deutschland erstrecken, haben mit ihrer lebendigen Balkanmusik das Herz des Publikums erobert und schlussendlich auch die Wettbewerbsjury überzeugt. Am heutigen Samstag bekommen die Folkherbst-Gewinner 2023 im Plauener Malzhaus feierlich die Siegertrophäe überreicht. Und natürlich stehen die Musiker danach auch noch einmal zum Konzert auf der Bühne. Auch Bandaradan, die zweite Band des Abends, beeindruckte mit ihrer vielfältigen internationalen Musik. Veranstaltungsbeginn ist 20 Uhr. Die Malzhausgalerie bleibt aufgrund der Veranstaltung heute geschlossen. (bju)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.