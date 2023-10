Folkmusik aus Deutschland mit Hüsch beim Plauener Folkherbst

Hüsch stehen für traditionelle Musik aus dem Herzen Deutschlands und schaffen mit viel Sensibilität, Sachverstand und virtuosem Spiel eine Brücke zwischen regionaler Tradition und weltmusikalischer Moderne. Die Band nutzt regionale Quellen, Sprache und Instrumentarium, während ihr musikalisches Selbstverständnis und ihre Sicht auf ihre eigenen Wurzeln global geprägt sind. Mit einer frischen Brise an Authentizität und Lebendigkeit, abseits von altehrwürdiger Brauchtumspflege, machen die Thüringer Musik. Am heutigen Freitag geht Hüsch beim dritten Wertungskonzert des diesjährigen Folkherbstes im Plauener Malzhaus ins Rennen. Konzertbeginn ist 20 Uhr. In den nächsten Wochen werden dann noch fünf Wertungskonzerte folgen, bevor feststeht, wer die Trophäe, den Eisernen Eversteiner, in diesem Jahr mit nach Hause nehmen wird. Tickets gibt es im "Freie Presse"-Shop am Plauener Postplatz. (bju)

