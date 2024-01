Form vollendet in Zwickau

Im August Horch Museum in Zwickau ist momentan die sehr sehenswerte Sonderausstellung "Form vollendet?" zu sehen. Die Ausstellung beleuchtet den Einfluss der Aerodynamik auf das Automobildesign von 1945 bis heute. Der sogenannte cw-Wert (Strömungswiderstandskoeffizient) hatte nämlich großen Einfluss auf das Design. Zu sehen sind über 20 außergewöhnliche Fahrzeuge, darunter zahlreiche Prototypen und Studien. Die Ausstellung zeigt, wie die Aerodynamik das Design von Autos in den letzten Jahrzehnten maßgeblich geprägt hat. Die Ausstellung ist bis zum 30. Juni 2024 in Zwickau zu sehen. (fp)

Zwickau August Horch Museum, Audistraße 7, Di-So jeweils 9.30-17 Uhr.