Fotos von den Besonderheiten und Schönheiten der Natur

Im Museum für Naturkunde im Chemnitzer Tietz, Moritzstraße 20, ist derzeit eine Sonderausstellung zum internationalen Wettbewerb "Glanzlichter der Naturfotografie" zu sehen (Foto). Auch in diesem Jahr war die Beteiligung an dem Fotowettbewerb sehr groß - eine Jury wählte aus beinahe 20.000 Einsendungen die Siegerbilder aus. Der Gesamtsieger des Wettbewerbs 2023 heißt Mark Chen und kommt aus den USA. Sein Bild "Der Wachtposten" ist in der Wanderausstellung zu sehen und zeigt die Verlorenheit eines abgestorbenen Baumes in einer völlig aufgelösten Landschaft. Keine Farbe, keine Struktur, kein zusätzliches Sujet binden die Aufmerksamkeit des Betrachters. Motive aus den beliebten Kategorien "Beauty of Plants", "Artists on Wings", "World of Mammals" und andere sorgen dafür, dass auch die heitere Seite der Naturfotografie nicht zu kurz kommt. Besichtigt werden kann die Schau noch bis zum 7. Januar, am Donnerstag und Freitag in der Zeit von 9 bis 17 Uhr sowie am Samstag und am Sonntag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. (fp)

