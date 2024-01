Französischer Film mit Charaktermime John Malkovich

Die französische Tragikomöde "Monsieur Blake zu Diensten" mit John Malkovich in der Hauptrolle ist derzeit im Kino im Malzhaus zu sehen. Am heutigen Dienstag beginnt die Vorführung um 20 Uhr. In dem Streifen schlüpft Charaktermime Malkovich in die Rolle eines wohlhabenden Unternehmers, der nach dem Tod seiner Frau in einem abgelegenen französischen Herrenhaus nur etwas zur Ruhe kommen will. Aufgrund eines Missverständnisses nimmt er dort die offene Butler-Stelle an - und sorgt für frischen Wind unter den Beschäftigten. Der Film ist laut den Veranstaltern "eine charmante kleine Tragikomödie, die über eine stimmige Balance aus gut getimtem, ironischem Witz und wohl dosierten Sentimentalitäten verfügt". Ein Film über zweite Chancen und den richtigen Umgang mit Trauer. Bei dem im Jahr 2023 entstandenen Streifen hat Regisseur Gilles Legardinier sein eigenes Buch verfilmt. (lh)

