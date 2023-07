Freiberger Domkantor freut sich auf Nachwuchsstar

Innerhalb der Freiberger Abendmusiken spielt Jan Liebermann aus Frankfurt am Main am Donnerstag, 19.30 Uhr das Orgelkonzert im Freiberger Dom. Das Konzert steht in Zusammenhang mit dem Jugendorgelcamp der Silbermann-Gesellschaft, in dessen Rahmen Jugendliche die ganze Woche in Freiberg gemeinsam leben, Unterricht erhalten und die historische Orgellandschaft erkunden. Für Domkantor Albrecht Koch (Foto) war klar, dass die Abendmusik auch von einem jungen Organisten gespielt werden muss. Jan Liebermann ist 17 Jahre alt und einer der begabtesten Nachwuchskünstler und hoffnungsvollsten Orgeltalente in Deutschland. Er wird auf beiden Silbermann-Orgeln Werke von Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy spielen. Die Abendkasse öffnet 18.45 Uhr, das Konzert beginnt 19.30 Uhr. Karten kosten 9, ermäßigt 6 Euro und sind auch online unter www.reservix.de erhältlich. (fp)