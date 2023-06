Freiberger Gymnasiasten zeigen künstlerische Arbeiten

Noch bis Ende nächster Woche zeigt die Freiberger Galerie am Obermarkt Arbeiten von Schülern des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, die im Kunst-Leistungskurs der Jahrgangsstufe Elf entstanden sind. Die 10 Schülerinnen und zwei Schüler widmeten sich in einer Klausur unter anderem dem Thema Synthetischer Kubismus. Sie gestalteten die Bilder in verschiedenen plastischen Techniken. "Ich möchte mit der kleinen Ausstellung zeigen, was junge Leute künstlerisch schon umsetzen können", sagte Katrin Steinert, Inhaberin der Freiberger Galerie. Kunstlehrerin Antje Müller-Palásti leitet den Kunst-Leistungskurs am Freiberger Scholl-Gymnasium. Die verschiedenen Arbeiten der Gymnasiasten sind während der Öffnungszeiten der Galerie zu sehen. Ihre Arbeiten zeigen hier die Gymnasiastinnen Josephine Cramer, Emma Falkenhain, Else Holze, Margarete Erfurt (von links). (ar)