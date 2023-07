"Freie Presse"-Entdeckertour geht nach Carlsfeld

Am Samstag geht die "Freie Presse"-Entdeckertour in das Hammerherrenhaus Carlsfeld (Eibenstock, OT Carlsfeld). Das Hammerherrenhaus wurde um 1680 erbaut. Es war das Wohnhaus des Bergherren Schnorr von Carolsfeld. Seine Hammerwerke führten 1676 zur Gründung des Ortes Carlsfeld. Er stiftete zudem die erste Zentralkirche Sachsens sowie die Trinitatiskirche, die als Mutter der Frauenkirche gilt. Zu entdecken gibt es im Hammerherrenhaus einen Gewölbekeller, eine Stuckdecke mit Putten im Rokokostil im Erdgeschoss und einen großen Saal mit einer Kobaltblau-ausgemalten Kastendecke. Das Haus wurde vom Förderverein "Geschichte Carlsfeld e.V." gekauft und seit 2003 saniert. Führungen finden alle 30 Minuten ab 10.15 Uhr statt. Um 15.30 Uhr endet die Entdeckertour mit einem Benefiz-Konzert des Bandonionvereins in der Trinitatis-Kirche in Carlsfeld. (fp)

Carlsfeld Hammerherrenhaus, Schnorr Von Carolsfeld Weg 3, Eintritt 2,50-5 Euro, Sa 10-15.30 Uhr.