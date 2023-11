"Freie Presse" lädt Familien zum Eislaufen nach Crimmitschau ein

Am Samstag findet im Kunsteisstadion Crimmitschau der "Freie Presse"-Familien-Eislauftag statt.

Es wird für junge und ältere Besucher etwas dabei sein. So gibt es ein interaktives Training mit den Trainern des Stadions und ein kommentiertes Training der Eispiraten mit anschließendem Meet and Greet. Die Kinder dürfen zu Reportern werden und die Eispiraten alles fragen, was sie von ihnen wissen möchten. Außerdem es gibt Führungen durch das Stadion und die Backstagebereiche der Eispiraten. Natürlich soll das Schlittschuhlaufen nicht zu kurz kommen. 17.30 Uhr startet ein Nachwuchsspiel des ETC. Der Schlittschuhverleih hat den ganzen Tag für die Gäste geöffnet. Kindern wird empfohlen, einen eigenen Fahrradhelm zu tragen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, Kinder bis 16 Jahre, Schüler und Studierende zahlen 2,50 Euro. (fp)

Crimmitschau Eisstadion, Waldstraße 67, Sa 10-17 Uhr

