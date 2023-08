Freizeitpark Plohn heißt Abc-Schützen am Samstag willkommen

Die größte Schulstartparty Sachsens steigt am heutigen Samstag im Freizeitpark Plohn. Die Abc-Schützen können dabei mit einer spektakulären Fete in ihren neuen Lebensabschnitt starten. Wer möchte, kann zum Beispiel eine Fahrt mit El Toro oder Dynamite im Sonnenuntergang genießen und die besondere Atmosphäre des Parks am Abend einfangen. Die Gäste erwartet ein bunten Showprogramm zum Mitlachen, Mittanzen und Mitsingen. Außerdem sorgt auch das Parkmaskottchen Plohni für gute Laune. Als krönenden Abschluss erwartet die Gäste eine neue spezielle Schulanfangs-Lasershow sowie ein eindrucksvolles Abschlussfeuerwerk. Alle Schulanfänger mit Nachweis erhalten an dem Tag freien Eintritt. Ein Foto von der offiziellen Zuckertütenübergabe reicht aus, so das Team des Freizeitparks. Fahrgeschäfte, Gastronomie und Souvenirshop öffnen bis 22 Uhr. Letzter Einlass ist um 20.30 Uhr. (lh)