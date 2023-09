Fritz-Theater lockt mit Schlagersüßtafel und mehr

Die Premiere ist zwar schon vorbei: Doch die war vergangenen Samstag eh ausverkauft. Besser sieht es da dieses Wochenende aus. Sowohl für Samstag als auch Sonntag gibt es laut Ticketservice vom Fritz-Theater für all jene noch Eintrittskarten, die so richtig Appetit auf Schlagersüsstafel & mehr Erinnerungen an alte Zeiten haben. Die Story, verfasst von Johannes Galli in einer Fassung von Isabelle Weh lautet wie folgt: 1973 begrüßt die FDJ "Gäste aus der Bundesrepublik" im VEB Kombinat Baumwolle Karl-Marx-Stadt, um ihnen den real existierenden Sozialismus zu erklären. Ein humorvolles Erwecken der Geschichte und eine Zeitreise, die Erinnerungen weckt. Zwischen Mercedes, FKK, Fassbrause und Coke werden auch bekannte Lieder aus Ost und West zum Besten gegeben. Die Vorstellungen beginnt am Samstag 20 Uhr und am Sonntag 16 Uhr. Tickets: reservierung@fritz-theater.de oder 0371 8747270. (fp)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.