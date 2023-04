Frühlingskonzert in Chemnitz

Prinzessin Amalie von Sachsen, Nichte des sächsischen Königs Friedrich August I., verschrieb ihr Leben der Kunst. Die Schülerin von Carl Maria von Weber komponierte Opern und Kantaten, was für eine Frau im 19. Jahrhundert keine Selbstverständlichkeit war. Unter Pseudonym verfasste sie zudem viele Theaterstücke und beherrschte in den 1830er- und 1840er-Jahren das Lustspielrepertoire ihrer Zeit. Das Frühlingskonzert des Sächsischen Sinfonieorchesters Chemnitz wird am Samstag mit einer von ihr komponierten Ouvertüre eröffnet. Anschließend stellt sich Matan Gilitchensky mit zwei Werken für Viola und Orchester vor, dem Bratschenkonzert von J. K. Vanhal sowie Auszügen aus einer Suite für Viola von Vaughan Williams. Im zweiten Konzertteil lässt Robert Schumanns "Frühlingssinfonie" das Publikum an der Freude sonniger Tage voller Vogelzwitschern und beschwingter guter Laune teilhaben. (fp)

Chemnitz Stadthalle, Theaterstraße 3,

Sa 17 Uhr.