Frühlingskonzert und Kaffeeklatsch in Annaberg

In beiden Sälen des "Erzhammers" in der Kreisstadt wird es am Sonnabend ein Frühlingskonzert geben - im Museumssaal inklusive Kaffeegedeck. Gastgeber ist der Lions Club Annaberg. "Der Lions Club unterstützt mit der Organisation des Konzerts und der Bewirtung das Bergmusikkorps ,Frisch Glück' Annaberg-Buchholz/Frohnau. Der Erlös fließt komplett in die Kinder- und Jugendarbeit des Orchesters. Junge Menschen für diese traditionelle Musik zu gewinnen und zu begeistern, ist für das Erzgebirge ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Montanregion Erzgebirge auch als Weltkulturerbe", so Martina Hübner, Präsidentin des Lions Clubs Annaberg. Im Friedrichsaal, dem großen Saal, mit Stuhlreihen, kostet der Eintritt für Erwachsene 12,50 Euro und für Kinder 9,50. Im Museumssaal inklusive Kaffeegedeck kostet der Eintritt 19,50 Euro für Erwachsene und für Kinder 16,50. Die Eintrittskarten sind bei der Tourist-Information Annaberg-Buchholz erhältlich, Telefon 03733 19433. Das Frühlingskonzert beginnt am Sonnabend, 16 Uhr. (ka)