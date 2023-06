Führung durch besondere Ausstellung einer Chemnitzerin

Die Neue Sächsische Galerie bietet derzeit eine ganz besondere Ausstellung: Toolkit. Sie ist die erste institutionelle Einzelausstellung der Künstlerin Carolin Israel. Die gebürtige Chemnitzerin studierte an der Hochschule für Bildende Künste Dresden und der Kunstakademie Düsseldorf und lehrt nun an der Universität Paderborn. Ihre Werke beschränken sich nicht auf die Leinwand, sondern gehen mit Papierobjekten und erstmalig gezeigten Metallskulpturen in den Raum über. Dabei geht es um das Sehen und Verbergen: Cut-Outs ermöglichen das Durchblicken der Bildflächen. Es sind Durchbrüche, durch die der umliegende Raum zu sehen ist. Die ursprünglich flachen Schichten der Malerei splitten sich auf und vertiefen sich zu einem mehransichtigen Bild im Raum. (fp)

Eine Führung durch Toolkit findet am Dienstag, 13. Juni, 17 Uhr statt. Eintritt: 4 Euro, erm. 2 Euro (bis 18 Jahre frei).