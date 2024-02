Führung durch ehemalige Haftanstalt

Im Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis, Kaßbergstraße 16 c, bietet der Trägerverein am Mittwoch um 15 Uhr innerhalb der regulären Öffnungszeit (mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr) eine Führung durch die Dauerausstellung an. Das Kaßberg-Gefängnis in Chemnitz war gemessen an der Anzahl der Haftplätze die größte U-Haftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit. Als einstiger Abwicklungsort des Häftlingsfreikaufs ist es ein wichtiger Erinnerungsort an DDR-Unrecht und deutsche Teilung. Aus Gefängnissen aus ganz Ostdeutschland wurden politische Häftlinge hierher gebracht (im Foto ein Blick in einen Haftraum). Für die meisten der mehr als 33.000 Männer und Frauen, die von der BRD zwischen 1962 und 1989 freigekauft wurden, ging es von hier aus in die Freiheit. Zudem diente der Gebäudekomplex als Stasi-U-Haftanstalt und zuvor der sowjetischen Geheimpolizei. In der Nazizeit waren Angehöriger verschiedener Opfergruppen eingesperrt. Die Teilnahme an der Führung kostet inklusive Eintritt 6 Euro. (fp)

