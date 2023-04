Für die ganze Familie: Saisoneröffnungsfest am Stausee Rabenstein

Der Stausee Rabenstein hat eine ausgezeichnete Badegewässerqualität. Die ganze Familie kann hier also nach Herzenslust schwimmen und planschen. Im Moment ist es mit einer Wassertemperatur von 12 Grad noch ungemütlich und dennoch findet am Montag hier das Saisoneröffnungsfest mit Anbaden für alle mutigen Badenixen und Wassermänner statt. Es warten viele tolle Attraktionen: Hüpfburg und Bungee-Trampolin, Bastelstraße und Kinderschminken, Kerzen ziehen, ein Live-DJ, Zielspritzen mit der Feuerwehr oder Spaß am Wasser mit der Wasserwacht. Das große Anbaden ist für 13 Uhr geplant. (fp)

Chemnitz Stausee, Oberfrohnaer Straße 165, Mo 10-18 Uhr, freier Eintritt.