"Funk, Groove und Volksmusik" im Sinfoniekonzert

In diesem Monat findet das Sinfoniekonzert der Mittelsächsischen Philharmonie traditionell im Rahmen der Freiberger Jazztage statt. In diesem Jahr bietet es unter dem Motto "Funk, Groove und Volksmusik" Kompositionen von Aaron Copland, Friedrich Gulda, Alberto Ginastera und Leonard Bernstein. Veranstaltungen sind am kommenden Mittwoch, 20 Uhr im Fernsehstudio in Mittweida, am kommenden Donnerstag, 19.30 Uhr in der Freiberger Nikolaikirche und am Freitag, 20 Uhr im Theater Döbeln. Hanna Pyrozhkova ist die Solistin im Cellokonzert von Friedrich Gulda (Foto). (fp)

www.mittelsaechsisches-theater.de