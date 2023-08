Gaechinger Cantorey bestreitet Eröffnungskonzert

Vom 1. bis 10. September finden die Silbermanntage statt. Das Eröffnungskonzert unter dem Titel "Bach" findet am Freitag in der Zöblitzer Stadtkirche statt. Zu hören ist die Gaechinger Cantorey. Das ist das Ensemble der Internationalen Bachakademie Stuttgart unter dem Dirigat von Akademieleiter Hans-Christoph Rademann. In ihm verbinden sich ein Barockorchester und ein handverlesener Chor zu einem fein aufeinander abgestimmten Originalklangkörper. Das klangliche Rückgrat dieses charakteristischen Bachstils verkörpern zwei von der Bachakademie in Auftrag gegebene Nachbauten von Originalinstrumenten aus der Werkstatt Gottfried Silbermanns: die seit 2016 zum Ensemble gehörende Truhenorgel sowie das Cembalo, das seit 2021 das Ensemble komplettiert. Diese beiden originalgetreuen Zeugen barocker Klangvorstellungen bilden das klangliche Zentrum der Gaechinger Cantorey. Mit zahlreichen Auftritten im Inland, im europäischen Ausland, in den USA und in Südamerika haben sie sich einen Namen gemacht. (fp)

Marienberg/OT Zöblitz, Stadtkirche,

Fr 20 Uhr