Mit Gala und Gogow treffen City, Monokel und NO55 aufeinander, wie man es kaum erwarten konnte. Das jedenfalls meinen die Veranstalter.

Verstärkt von Olli Becker (Monokel, Jessica, Hansi Biebl ) an den Perkussionsapparaten und René Decker ( NO55, Elefant, Lift ...) am Saxophon und den Keyboards kommen eigene und internationale Songs, die man nicht vergessen sollte, in nie da gewesenen Arrangements um die Ecke, sodass kein Auge trocken bleibt.

Gala erzählt Blödsinn und Gogow versucht, seriös zu bleiben. Lassen wir uns überraschen!

Frank "Gala" Gahler und Georgie Gogow zählen seit den 1970er-Jahren zu den bekanntesten Musikern der ostdeutschen Musikszene. Sie spielten nicht nur bei City und Monokel eine wesentliche Rolle, sondern waren auch die Initiatoren der legendären Gruppen NO55 sowie der Amiga Blues Band. (fp)

Lichtentanne Kulturzentrum St. Barbara, Hauptstraße 30, Sa 20 Uhr