Galerie Forum K in Plauen zeigt Fotos von Danny Otto aus Auerbach

Es sind die kleinen Dinge, welche Danny Otto bemerkt. Gerade diese interessieren den Auerbacher, der noch bis 10. Februar in der Galerie Forum K ausstellt. Seit mehr als 20 Jahren fotografiert der Vogtländer. Es sind die auf den ersten Blick weniger spektakulären Schauplätze, die der Auerbacher oft zufällig entdeckt und im nächsten Moment gründlich erkundet. Ihn interessierten Menschen und deren Lebensräume. "Things I Have Noticed" (Dinge, die ich bemerkt habe) nennt Otto seine Schau, die Arbeiten der vergangenen zehn Jahre zeigt. Im Vorjahr nahm der Künstler am Kulturfestival "Progressive Provinz" in Eubabrunn teil und ist in der Gemeinschaftsschau "Zwickau & Co." zu sehen. Der 45-Jährige stellt in Plauen zum ersten Mal aus. Die Ausstellung im Hinterhaus der Neundorfer Straße 4 (Alte Likörfabrik) kann von Donnerstag bis Sonntag jeweils in der Zeit zwischen 13 und 17 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei. (fp )

