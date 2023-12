Galerie im Domhof: Besuch nur noch bis 30. Dezember möglich

Zum Jahreswechsel stellt die Galerie am Domhof in Zwickau den Ausstellungsbetrieb vorübergehend ein. Bis dahin ist die Ausstellung "Prägung" mit Werken der Künstlerin Regina Franke zu sehen. Anlass für diese Veränderung sind die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Gebäude an der Lessingstraße, in dem sich die Kunstsammlungen Zwickau Max-Pechstein-Museum befinden. Dieses Bauprojekt bedingt den Auszug aus dem bisherigen Standort ab Mitte 2024, sagt Rathaussprecher Mathias Merz. Um ausgewählte Werke und repräsentatives Sammlungsgut trotzdem zeigen zu können, beziehen die Kunstsammlungen die Galerie am Domhof. Hier wird das Museum ab Januar 2025 seinen Ausstellungsbetrieb aufnehmen und voraussichtlich bis Ende 2028 bleiben. Die Galerie wurde 1878 als Gebäude des Zwickauer Kunstvereins errichtet. 1905 war sie der Ort der ersten Ausstellung Max Pechsteins überhaupt. (jarn)

