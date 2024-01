Gambentrio entführt musikalisch ins 16. Jahrhundert

Die Musikerinnen des Gambentrios "Tiefsaits" entführen das Publikum am Sonntag, 21. Januar in der Annenkapelle des Freiberger Domes in das 16. Jahrhundert. Mit ihrem musikalischen Programm "About Anna" erzählen sie von den Lebensstationen der faszinierenden Anna von Dänemark, als Kurfürstin von Sachsen bis heute als Mutter Anna geschätzt und verehrt. So erklingen musikalische Raritäten vom dänischen Hof sowie aus Torgau, Dresden und Freiberg, heißt es zur Ankündigung. Im Freiberger Dom wurde Anna 1585 beigesetzt, noch heute befindet sich ihr Grab hier in der Grablege der Wettiner. Die Musikerinnen Alma Stolte, Mirjam-Luise Münzel und Anna Reisener stellen verschiedene Programme mit selten gehörten Originalwerken sowie eigenen Bearbeitungen und Arrangements auf die Beine. Das Konzert beginnt 16 Uhr, Tickets zu 15, ermäßigt 12 Euro gibt es im Domladen Freiberg sowie an der Abendkasse. (fp)

