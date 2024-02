Gedenken in Dresden: Requiem von Gabriel Fauré erklingt in der Kreuzkirche

Alljährlich gedenken die Dresdner mit einer Menschenkette der verheerenden Bombennacht von 1945. Auch ein Konzert mit dem Dresdner Kreuzchor hat seinen festen Platz. Dieses Jahr führt der Dresdner Kreuzchor 2024 das Fauré-Requiem auf.

Traditionell wird das Konzert jedoch von der Trauermotette "Wie liegt die Stadt so wüst", die der ehemalige Kreuzkantor Rudolf Mauersberger im Eindruck der Zerstörung Dresdens komponierte, eröffnet. Die Texte für das mehrstimmige Vokalwerk entstammen den biblischen Klageliedern des Jeremias, in denen der Prophet die Zerstörung Jerusalem und des Tempels beklagt. Am 4. August 1945 wurde die Mauersberger-Motette in der ersten Vesper des Dresdner Kreuzchores nach dem Krieg in der ausgebrannten Kreuzkirche uraufgeführt.

Als Hauptwerk des Konzertes erklingt in diesem Jahr das Requiem von Gabriel Fauré, das anders ist als alle anderen. Es wurde erstmals am 16. Januar 1888 in der Pariser La Madeleine zur Jahresgedächtnisfeier des Architekten Joseph-Michel Le Soufaché aufgeführt. Insgesamt war es Fauré ein Anliegen, ein friedvolles Bild des Todes zu zeichnen. Dunkle Moll-Klänge gleiten oft in stimmungsvolle Dur-Akkorde und lassen tröstend das Himmelreich erahnen. Mit seiner Vertonung der lateinischen Totenmesse schuf Fauré ein Werk voll elegischer Sanftheit.

Mitwirkende sind Alina Wunderlin (Sopran), Andreas Scheibner (Bass), der Dresdner Kreuzchor, die Mitglieder der Staatskapelle Dresden, Kreuzorganist Holger Gehring und Kreuzkantor Martin Lehmann. Karten gibt es im Haus an der Kreuzkirche, das 90 Minuten vor Beginn geöffnet wird. (fp)

Dresden Kreuzkirche, An der Kreuzkirche 1, Sa 17 Uhr