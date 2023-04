Gefährliches Wissen

Maureen Kearney (Isabelle Huppert) ist Gewerkschaftsvorsitzende bei dem großen französischen Nuklearindustriekonzern Arava. Sie wird über geheime Vereinbarungen in der Atomindustrie in Kenntnis gesetzt, die Tausende Mitarbeiter den Job kosten könnten. Sie alarmiert hohe politische Entscheidungsträger. Eines Morgens wird sie von ihrer Putzfrau an einem Stuhl gefesselt entdeckt. Ein Politthriller über die wahre Geschichte einer Whistleblowerin aus dem Jahr 2012. (dpa)

Die Gewerkschafterin

Frankreich/Deutschland 2022, 122 Min., Politthriller

Regie: Jean-Paul Salomé,

Darsteller: Isabelle Huppert, Gregory Gadebois, Yvan Attal, ab 16 Jahren

Bewertung:

Foto: Guy Ferrandis/LeBureauFilms/dpa

