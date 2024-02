Geheimnisvolle Gassen in Annaberg-Buchholz

Annaberg-Buchholz.

Eine einzigartige abendliche Stadtführung steht am Freitag in Annaberg-Buchholz auf dem Programm. Unter dem Motto "Hört, Ihr Leut' und lasst Euch sagen ..." führt der Annaberger Nachtwächter Rainer Eckel (Foto) durch die historischen Straßen und enthüllt dabei die fesselnden Geschichten und Legenden vergangener Zeiten. Der Rundgang beginnt 19 Uhr am Portal der St. Annenkirche und führt entlang bedeutender Sehenswürdigkeiten wie dem Adam-Ries-Haus und der Bergkirche bis hin zum Klosterkeller. Während des gesamten Weges werden die Gäste von den mitreißenden Erzählungen des Nachtwächters begleitet, die stets mit typischem Zunfthumor und spannenden Anekdoten gewürzt sind. Tickets zum Preis von 8 beziehungsweise 6 Euro können vorab in der Tourist-Information erworben werden. Weitere Informationen unter Ruf 03733 19433. (hd)