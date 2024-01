Geist aus der Vergangenheit

"Das Erwachen der Jägerin": Wenn der Vater zur Bedrohung wird - Ein Thriller wie ein lang vermisster Freund

Von so einem Leben träumen nicht wenige: Jacob (Ben Mendelsohn) lebt in "Das Erwachen der Jägerin" mit seiner Frau Beth (Caren Pistorius) und der zehnjährigen Tochter Helena (Brooklynn Prince) völlig autark in einer abgelegenen Waldhütte. Er ist ein liebender Vater und bringt seinem Kind, das er "Kleiner Schatten" nennt, alles bei, was es für ein Überleben in der Wildnis braucht. Beim Spurenlesen und auf der Jagd ist das Mädchen glücklich. Auf Beth trifft das allerdings nicht zu. Sie wurde vor Helenas Geburt von ihrem Mann in den Wald entführt und seither gegen ihren Willen dort festgehalten. Als sich eines Tages eine Möglichkeit zur Flucht ergibt, muss Beth Helena erst bewusstlos schlagen, um sie in die Zivilisation mitzunehmen. Jacob wird von der Polizei gefasst. Er sorgt als "Moorkönig", der mindestens ein Leben auf dem Gewissen hat, für Schlagzeilen und wandert hinter schwedischen Gardinen.

Zwanzig Jahre später führt Helena (Daisy Ridley) unter falscher Identität ein geruhsames Vorstadtleben mit Gemahl Stephen (Garrett Hedlund) und Tochter Marigold (Joey Carson). Tagsüber hackt sie in einem Großraumbüro Zahlenkolonnen in die Tastatur, danach bespaßt sie das Kind und schmeißt den Haushalt. Dieser Alltag erfährt einen jähen Wandel, als Helena nach Feierabend von einem Großaufgebot der Polizei in ihrem Heim empfangen wird. Ihrem Vater ist die Flucht aus der Gefangenschaft gelungen und zweifelsohne wird er sein altes Versprechen einlösen, sie zu holen. Als Erwachsene sieht Helena ihre Kindheit differenzierter, Erinnerungen an gar nicht so harmonische Ereignisse werden wachgerufen. Auf eine Begegnung mit Jacob hat sie keine Lust. Aber es mehren sich Hinweise auf seine Gegenwart, die bei Helena eine Paranoia auslösen. Allerdings ist sie auch darin geübt, die Familie gegen alles und jeden zu verteidigen.

Nachdem die Jedi-Ritter, die Superhelden und die wütenden Bleifüße den guten, alten Thriller in die Kategorie "Ferner laufen" gedrängt haben, sind es ausgerechnet die Weltraum-Mimen Daisy Ridley ("Star Wars: Das Erwachen der Macht") und Ben Mendelsohn ("Rogue One: A Star Wars Story"), die in einem auf positive Weise altmodischen Genrestück groß auftrumpfen. Der Film von Neil Burger ("Ohne Limit") basiert auf dem Bestseller "Die Moortochter" von Karen Dionne und kommt nicht ohne Klischees aus. Einige Wendungen sind vorhersehbar und auch dem Ende mangelt es an großen Überraschungen. Und doch hat der Fan des Spannungskinos am Ende genau das bekommen, was er sich erhofft hat. So wie beim Wiedersehen mit einem lang vermissten Freund. (aws)André Wesche

Das Erwachen der Jägerin

USA 2023, 108 Min., Thriller

Regie: Neil Burger,

Darsteller: Daisy Ridley, Ben Mendelsohn, Garrett Hedlund, Caren Pistorius, Brooklynn Prince, ab 12 Jahren

