Gelenauer Weihnachtsschau entführt auch ins Leben unter Tage

Erzgebirgische Volkskunst wird im Gelenauer Depot Pohl-Ströher immer unter einem bestimmten Motto präsentiert. Aktuell ist dort noch bis Ende Januar die Weihnachtsschau zu sehen, in der die "Häuselwelten" einen Schwerpunkt darstellen. "Dank vieler Leihgaben können sich Besucher ein Bild von der Vielfalt der verwendeten Formen und Materialien verschaffen", sagt Depotleiter Michael Schuster über die Sonderausstellung. Einige Kunstwerke bestehen aus Holz, andere wiederum aus Metall oder Pappe. In diesen Miniaturwelten sind viele Szenen aus dem normalen Leben dargestellt, die Betrachter mitunter auch unter Tage führen. So wie in diesem Bergwerk (Foto), das nur eins von Tausenden Ausstellungsstücken darstellt. Geöffnet ist die Weihnachtsschau, die neben traditionellem Weihnachtsschmuck diesmal auch interessante Deckenspinnen zu bieten hat, immer freitags bis sonntags, jeweils von 10 bis 18 Uhr. ( anr)

