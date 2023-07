Gemeinsam spielen bis Mitternacht

Im Deutschen Spielemuseum in Chemnitz werden Besucher am heutigen Freitag zu einer Zeit erwartet, zu der die Einrichtung in der Neefestraße 78a sonst bereits geschlossen ist: Anlässlich der gerade begonnenen Sommerferien gilt heute ab 18 Uhr bis Mitternacht: Mit dem Stop-Motion-Film "Nachts im Spielemuseum" und einem Becher alkoholfreier Sommerbowle können Nachtschwärmer nach Lust und Laune spielen, wobei Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren nur in Begleitung Erwachsener kommen können. Der Eintritt beträgt 5 Euro pro Person, in den Sommerferien haben Besucher bis 18 Jahre freien Eintritt. (fp)

Geöffnet ist das Spielemuseum bis zum Ende der Sommerferien dienstags bis freitags jeweils von 11 bis 18 Uhr.