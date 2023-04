Gemeinsames Konzert von Angelika Milster und Vogtlandphilharmonie

Ein Galakonzert mit Angelika Milster und der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach gibt es am Samstag um 17 Uhr in der Wisentahalle Schleiz. In dem Konzert wird ein breiter Querschnitt aus über 50 Jahren Musicalgeschichte von der Vogtland Philharmonie in orchestralen Klang gehüllt. Gemeinsam mit mehr als 60 Musikerinnen und Musikern präsentiert Angelika Milster an der Seite von Dirigent Stefan Fraas ein Repertoire von der Tenorarie aus "Nessun Dorma" über Popsongs von Abba und Rock-Nummern von Queen bis zu den großen Frauenrollen aus Evita, Cats oder Sunset Boulevard. Der Name Angelika Milster ist untrennbar mit dem Musical verbunden. In der deutschsprachigen Erstaufführung von Andrew Lloyd Webbers "Cats" machte sie sich in Wien einen Namen, der ihr seither über 18 weitere große Partien und Titelrollen verschaffte. Eintrittskarten sind noch erhältlich (Telefon 03663 461128). (bju)