Sara und Jean leben seit Jahren zusammen und lieben sich noch so wie am ersten Tag. Doch dann taucht François auf, der einst im Leben von Sara eine wichtige Rolle gespielt hat. "Mit Liebe und Entschlossenheit" ist ein Gemetzel der Emotionen, eine Spirale aus Verlangen und Eifersucht. In dem Drama unkontrollierbarer Gefühle, das oft mit einer Handkamera gedreht wurde, liefern die Stars Juliette Binoche, Vincent Lindon und Grégoire Colin eine bemerkenswerte Leistung ab. (dpa)

Mit Liebe und Entschlossenheit

Frankreich 2022, 116 Min., Drama

Regie: Claire Denis,

Darsteller: Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: Arsenal Filmverleih/dpa

