Gemischter Chor der Musikschule lädt zum Weihnachtskonzert

Einer langjährigen Tradition folgend, lädt der gemischte Chor der Musikschule Mittelsachsen, geleitet von Peter Rülke, zu seinem Weihnachtskonzert am 3. Adventssonntag, dem 17. Dezember, 16 Uhr in den Saal des Brauhofes in Freiberg ein. Gestaltet wird das Programm gemeinsam mit der Band 60 plus und Cornelia Gebert als Solistin. Weitere musikalische Gäste sind unter anderen Peter Haubold als Solist und Daniela Grigorow am Piano. Zur Aufführung kommen viele bekannte weihnachtliche Weisen. Aber einige dieser Lieder werden in einer anderen Fassung zu hören sein. So wird das Publikum in der "Kleinen ostpreußischen Weihnachtsmusik" Lieder wie "Bald nun ist Weihnachtszeit" und "Tausend Sterne sind ein Dom" in einer neuen Interpretation wiederfinden. Einlass ist ab 15.30 Uhr. Eintrittskarten zu 7 Euro, ermäßigt 5 Euro (für Schüler) sind sowohl bei den Chormitgliedern als auch an der Tageskasse erhältlich. (fp )

