Generationslieder: Maschine & Hassbecker in Oelsnitz/Erz.

Natürlich hat Dieter "Maschine" Birr in seiner über 50 Jahre umfassenden Musikerkarriere noch nie etwas Unpersönliches gemacht, dennoch ist "Maschine Intim - Lieder für Generationen - mit Uwe Hassbecker" das Persönlichste, was er jemals auf die Bühnen brachte. Nie zuvor war der Sänger, Gitarrist, Komponist und Texter, der mit den Puhdys Musikgeschichte schrieb, nahbarer. Selten ist man als Zuhörerin und Zuschauer dichter dran als bei Maschines "Lieder für Generationen". An seiner Seite: Uwe Hassbecker, seit über drei Dekaden Silly-Musiker sowie seit einigen Jahren auch in der Band von Maschine. Mit seinem virtuosen Spiel auf Gitarre, Geige und Mandoline bereichert er die "Lieder für Generationen" wie kein anderer. Zu zweit schwingen sie sich auf ein neues Qualitätslevel und liefern sich einen musikalischen Schlagabtausch auf höchstem Niveau. (fp)

Oelsnitz/Erz. Stadthalle, Rathausplatz 3, Sa 19 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.