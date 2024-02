Genuss von Bier aus dem Erzgebirge und Kombucha bis Whisky

Chemnitz.

Ins Wasserschloß Klaffenbach sind ab Freitag Genießer und Feinschmecker eingeladen. Bei den "Klaffenbach Genusstagen" bieten Manufakturen und Erzeuger aus nah und fern unter anderem fruchtige Marmeladen, Chutneys, süßen Honig, würzige Senfspezialitäten, schmackhafte Öle, Wurst- und Käsekreationen, feinste französische Gebäckspezialitäten, Schokoladen in höchster Qualität. Neben bekannten Produkten warten die "Genusstage" in diesem Jahr mit einigen Neuentdeckungen auf: Ein familiengeführtes Weingut aus dem Saale-Unstrut-Kreis bringt fruchtig-frische Rot- und Weißweine mit. Biertrinker dürfen sich auf Biere aus dem Erzgebirge freuen. Kombucha, Kefir und Kimchi, gefertigt in der Region, laden zum Wieder- und Neuentdecken fermentierter Lebensmittel ein. Traditionell warten in der Whiskylounge etwa 800 verschiedene Whiskysorten darauf, gekostet und gekauft zu werden. Erstmals sollen auch Vierbeiner etwas von den "Genusstagen" haben: Sie dürfen sich auf Leckereien aus feinsten Bio-Rohstoffen freuen. Geöffnet sind die "Klaffenbacher Genusstage" am Freitag von 12 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. (fp)