Gerangel um die Gunst einer Frau

Im Fritz-Theater in Chemnitz steht derzeit eine Beziehungskomödie auf dem Spielplan. Das Haus an der Kirchhoffstraße 34-36 bringt das Stück "Die Niere" von Stefan Vögel auf die Bühne, unter anderem am heutigen Samstag um 20 Uhr sowie am Sonntag um 16 Uhr. Das Stück erzählt die Geschichte des Architekten Arnold und seiner Frau Katrin. Während er gesund ist, braucht sie bald eine Spenderniere. Doch ist Arnold bereit dazu, eine seiner Nieren herzugeben? Er zögert. Doch da kommen die Freunde Diana und Götz zu Besuch. Und Götz, der die passende Blutgruppe hat, bietet sofort an, eine Niere für Katrin zu spenden. Von da an entwickelt sich ein Gerangel um die Gunst, für Katrin spenden zu dürfen, was zu einigen Verwicklungen führt. Antonio da Silva ist in der Rolle des Arnold (im Bild mit Alica Weirauch als Katrin) zu sehen. (fp)

Weitere Informationen, unter anderem zum Ticketvorverkauf sowie zum Spielplan des Fritz-Theaters, stehen im Internet. www.fritz-theater.de