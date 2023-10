Gerd Christian tritt in Mittweida zum Oktoberfest auf

Zum Oktoberfest wird am Wochenende nach Mittweida eingeladen. Veranstalter ist wie schon zur Premiere im Jahr 2020 die Döbelner Getränkevertriebs GmbH "Betreutes Trinken". Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Am heutigen Samstag tritt gegen 16 Uhr Gerd Christian auf. 1979 hatte der mittlerweile 73-Jährige Schlagersänger mit "Sag ihr auch" - geschrieben von seinem 2018 verstorbenem Bruder Holger Biege - einen großen Hit. Außerdem auf der Bühne zu erleben sind Blaswerk Meissen (ab 13.30 Uhr), Dorfcowboy unplugged (18 Uhr) und Major C (20.30 Uhr). Zum Frühschoppen am Sonntag spielt ab 14 Uhr die Band Mr. Feelgood. (fa)

