Gerd Dudenhöffer spielt aus 30 Jahren Heinz Becker in Freiberg

Schluss mit lustig? Nicht mit ihm!

Becker is back. Back to Becker: Zurück nach vorn - zum Ur-Heinz. Das Original. Ein Mensch wie Du und Du. Die liebevoll skizzierte Karikatur des universellen Kleinbürgers. Mit wichtiger Miene, gequält verzogenen Lippen, bohrendem Zeigefinger, schlitzohrig-schlagfertiger Rhetorik und unschlagbar beckerscher Logik bringt der findige Buchstaben-Verdreher und innovative Fremdwort-Neuschöpfer unfreiwillig komisch Kompliziertes im nu auf den einfachsten Nenner. Er kennt sich "do jo e bißche aus".

Heinz Becker: ganz der Alte, eigensinnig, renitent, skurriler Tresen-Philosoph, stoischer Schlaumeier, der sein Universum penibel abgegrenzt hat, nicht ohne die Kumpels Schindler Gregor, Fons, Maier Kurt, Scherer Kurti, Schistel Theo, Spalter Willi, Spoon Herrmann nebst Gattin s' Hilde und Sohn Stefan im Gefolge, eine trügerisch kleinkarierte Idylle ... (fp)

Freiberg Tivoli, großer Saal, Dr.-Külz-Straße 3, Sa 20 Uhr