Zwerchfellerschütterungen garantiert, heißt es am Sonntag in Werdau, wenn Ede Sachsenmeyer ab 19 Uhr Gereimtes aus einer ungereimten Realität in der Stadthalle Pleißental zum Besten gibt. Sachsenmeyer gehört zweifelsfrei zum Urgestein des sächsischen Kabaretts - seit über 30 Jahren steht er auf der Bühne. Seine Markenzeichen sind nach wie vor der blaue Dederon-Kittel und der gepflegte sächsische Dialekt. Sachsenmeyers Programme sind nicht politisch. Politik ist für ihn auch nur eine Spielart menschlicher Dummheit unter vielen anderen. Er kommt deftig und rustikal, naiv, dreist und frivol daher. Dass Sachsenmeyer eine lyrische Ader besitzt, hat er bereits in früheren Programmen nachgewiesen, aber jetzt kommt es ganz dick und mit geballter Wucht! So wie die Reime purzeln, jagen sich die Gags! Karten für den Auftritt in der Stadthalle Pleißental gibt am Sonntag ab 18 Uhr an der Abendkasse. (hd)