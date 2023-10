Geschichte, Mythologie und Religion

Zwei der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler Deutschlands treffen in einem neuen Kinofilm aufeinander. In "Anselm - Das Rauschen der Zeit" erzählt Regisseur Wim Wenders (78) vom Werk des Malers und Bildhauers Anselm Kiefer (78). Entstanden ist ein poetischer Film in 3-D, der von der Beschäftigung mit der deutschen Geschichte ebenso handelt wie von Mythologie und Religion. Für den Film begleitete Wenders Kiefer mehr als zwei Jahre lang. (dpa)

Anselm - Das Rauschen der Zeit

Deutschland 2023, 94 Min., Dokumentarfilm

Regie: Wim Wenders,

Darsteller: Wim Wenders, Anselm Kiefer,

ab 6 Jahren

Bewertung:

Foto: DCM Filmdistribution/epd

