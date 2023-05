Geschichte von Stefan Heym auf der Bühne

Im Spinnbau führt das Schauspielensemble am Sonntag um 18 Uhr "Der große Hanussen" auf, die Geschichte eines Schwindlers von Stefan Heym. Das Stück (im Bild Patrick Wudtke als Graf Helldorff und Christian Schmidt als Erik Jan Hanussen, von links) nimmt die Besucher mit in die letzten Tage der Weimarer Republik, als der Hellseher Erik Hanussen der Star des Varietés in Berlin war. Seine Shows sind ausverkauft, die Zuschauer begeistert, schließlich sagt der Magier seit Jahren die Zukunft zuverlässig voraus. Den Aufstieg Hitlers liest er in den Sternen und stellt sich in den Dienst der großen Sache, denn im Frühjahr 1933 wird am Tisch des Lebens gespielt: um geheime Informationen, Geld, Macht und Abhängigkeit - den eigenen Vorteil fest im Blick und mit einer gefährlichen Dosis Hochmut im Blut. (fp)

Informationen zum Ticketkauf stehen im Internet unter www.theater-chemnitz.de