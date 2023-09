Gespenster laden in Auerbach zur 15. Einkaufsnacht

Unter dem Motto "Gespenstig gut" läuft am heutigen Samstag die 15. Auflage der Einkaufsnacht in Auerbach. Los geht es ab 17 Uhr. Mehr als 50 Geschäfte locken bis gegen 22 Uhr mit Aktionen, Rabatten und der Chance auf Gewinne bei einer Preisverlosung. Auf drei Bühnen am Altmarkt, Neumarkt und an der Herrenwiese werden Mode, Tanz und Musik geboten. Im Bild ist die traditionelle Modenschau zur Eröffnung der Einkaufsnacht auf der Bühne am Neumarkt bei einer früheren Veranstaltung zu sehen. Mit von der Partie ist in diesem Jahr auch der namhafte DJ Ron Tamme. Auf Kinder warten unter anderem Kürbisschnitzen, eine Hüpfburg, ein Streichelzoo oder Ponyreiten. Den Abschluss bildet ein großes Feuerwerk. Das wird ab 22.15 Uhr am Schlossturm gezündet. Wer möchte, kann tagsüber in der Schlossarena bereits die Messe "Fit & Vital im Vogtland" besuchen. Sie öffnet von 10 bis 17 Uhr. (lh)

