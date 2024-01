Getanztes Märchen um Liebe und Tod

Die Bühne des Opernhauses gehört am Freitag dem Ballett der Theater Chemnitz: Um 19.30 Uhr hebt sich der Vorhang für eine weitere Aufführung des Balletts "Schwanensee" von Eno Peçi und Sabrina Sadowska mit Teilen der Originalchoreografie von Lew Iwanow nach der ergreifenden Musik von Peter Tschaikowski. In dem bekannten romantischen Tanzmärchen verschmelzen Liebe und Tod, Sehnsucht und Resignation, Menschen- und Fabelwelt sinnlich-berührend miteinander. Weitere "Schwanensee"-Vorstellungen sind am 20. Januar, am 2. und 3. Februar sowie am 28. und 29. März, jeweils um 19.30 Uhr, vorgesehen. (fp)

Informationen über den Ticketkauf stehen im Internet.

www.theater-chemnitz.de