Gitte Haenning singt ihre Lieblingslieder in Bad Elster

Am Freitag, 20. Oktober, tritt die skandinavische Künstlerin Gitte Haenning mit ihrer Band und ihrem neuen Programm "Für immer und neu" in Bad Elster auf. In den 1960er- und 1970er-Jahren aus den Charts nicht wegzudenken, überzeugt sie heute mit ihrem enormen Repertoire und ihrer vielseitigen Stimme. In ihrem aktuellen Programm präsentiert sie in einer feinen, kleinen Besetzung ihre Lieblingssongs - musikalisch frisch und lebendig. Über 60 Jahre steht diese Künstlerin nunmehr schon auf der Bühne. Mit ihrer ganzen Persönlichkeit wirbelt Gitte durch ein enormes Repertoire und gibt 2023 auf eine aufregende Weise ihrer Musik, ihren Geschichten und Leidenschaften ein ausdrucksstarkes frisches Gewand - immer mit dem Blick nach vorn. Ihre Band garantiert die perfekte Begleitung für diesen besonderen Abend. Egal, ob witzig, ironisch, stark oder melancholisch ... (fp)

Bad Elster König-Albert-Theater, Theaterplatz 1, Fr 19.30 Uhr