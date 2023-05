Globetrotter treffen sich in Moritzburg

Das "Freiluft"-Testival läutet am Wochenende die diesjährige Outdoor-Saison ein. Auf Deutschlands größtem Outdoor-Testival können bei kostenlosem Eintritt Zelte besichtigt, über Wanderschuhe, Stirnlampen, Kocher, Wasserfilter oder Fahrradpacktaschen gefachsimpelt werden, aber natürlich können auch Boote und SUP-Boards getestet werden. Mit der "European Outdoor Film Tour E.O.F.T." dürfen und sollen die Outdoor-Freunde und -Freundinnen das Draußensein feiern und den großen Abenteurern unserer Zeit bei ihren Erlebnissen filmisch über die Schulter blicken! "Und natürlich möchten wir uns auch mit euch über eure Touren und Erlebnisse draußen am Lagerfeuer und bei Livemusik austauschen", so der Veranstalter. Etwa 20 Kilometer nordwestlich von Dresden befindet sich der Ferienpark Bad Sonnenland bei Moritzburg, auf dessen Gelände das Testival stattfinden wird. (fp)

Moritzburg Bad Sonnenland, Dresdner Straße 113, Sa+So jeweils 10-18 Uhr.

www.globetrotter.de