Gospel in Bad Elster

Temperamentvoll, mitreißend, inspirierend: Gospels gehen unter die Haut wie kaum eine andere Musik! Der international renommierte Gospelchor The Golden Voices of Gospel aus New York unter der Leitung von Reverend Dwight Robson aus New York hat bereits mit Helene Fischer und Michael Jackson gesungen! Mit faszinierenden Stimmen und einer überwältigenden Ausstrahlung verzaubert der Chor mit seinen Interpretationen von Songs wie "Go Down Moses" oder "Oh Happy Day" Abend für Abend das Publikum. Die Atmosphäre dieser einzigartigen Gospelshow ist unvergleichlich. Die Golden Voices of Gospel laden auf ihre ganz persönliche und unnachahmliche Art zu einer Reise ein, die durch ein Jahrhundert der Spirituals, Traditionals und Gospels führt: "When the Saints", "Deep River", "Motherless Child", "He's Got the Whole World in His Hands" und und und ... "Glory Glory Halleluja" Bad Elster! (fp)

Bad Elster König Albert Theater, Theaterplatz 1, Sa 19.30 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.