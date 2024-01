Gregorian Voices in Bad Elster

Das renommierte Ensemble Gregorian Voices kommt am Sonntag ins König Albert Theater nach Bad Elster. Das achtköpfige Ensemble aus der Ukraine vereint in seinen Konzerten Gregorianik und Popmusik auf einzigartige Weise. Die Sänger von Gregorian Voices haben alle eine klassische Gesangsausbildung absolviert und sind versierte Meister ihres Fachs. Sie singen einstimmig, unbegleitet und auch in lateinischer Sprache. Das Programm des Konzerts in Bad Elster bietet eine musikalische Reise durch die Jahrhunderte. Zu hören sind beispielsweise orthodoxe Kirchengesänge aus dem Mittelalter, Lieder und Madrigale der Renaissance und des Barocks sowie bekannte Klassiker der Popmusik wie "Halleluja" von Leonard Cohen oder "Sailing" von Rod Steward. Die Sänger von Gregorian Voices verleihen diesen weltbekannten Stücken eine neue, faszinierende Dimension. (fp)

Bad Elster König Albert Theater, Theaterplatz 1, So 15 Uhr, Tickets in den "Freie Presse"-Shops.