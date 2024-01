Große Bühne für "König der Löwen" in der Freiheitshalle Hof

Die magische Musik von Sir Elton John und Hans Zimmer zusammen in einem einzigartigen Konzerterlebnis, mit Orchester, Solisten, Chor und Leinwand-Animationen, das berührt und begeistert. Das ist "Der König der Löwen - The Music live in Concert". Das Ensemble gastiert am Sonntag ab 19 Uhr im Großen Haus der Freiheitshalle Hof. Restkarten können an der Abendkasse, die 18 Uhr öffnet, noch nachgefragt werden. Das Ensemble ist bekannt für einen emotionalen, originalgetreuen, klanggewaltigen Sound, der die Zuschauer in die Filmthemen eintauchen lässt. Der Oscar-prämierte Soundtrack von Filmmusik-Legende Hans Zimmer prägt seit 27 Jahren den weltweit erfolgreichen Zeichentrickfilm "Der König Der Löwen": afrikanische Rhythmen und Klänge gepaart mit monumentalen, epischen Melodien. Die ergreifenden Hits von Elton John wie "Hakuna Matata" und "Circle of Life" sind zeitlos und für die Ewigkeit komponiert. (bju)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.