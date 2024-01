Große Hits aus 100 Jahren Musicalgeschichte

George Gershwin, Leonard Bernstein, Andrew Lloyd Webber, Pete Townshend von "The Who", Björn Ulvaeus und Benny Anderson von "Abba", die Musiker von "Queen", Phil Collins oder eben Elton John sind nur einige der klangvollen Namen großer Songschreiber und Komponisten, die erfolgreich für das Musical-Genre gearbeitet haben. Die Gala "The World of Musicals" bietet eine Zusammenstellung großer Hits aus 100 Jahren Musicalgeschichte in einer Live-Show. Die unbändige Energie, die Leidenschaft und das Können, das diese Truppe auf der Bühne entwickelt, wird Sie mitreißen! Moderne LED-Bühnentechnik und authentische Kostüme sowie die Spielfreude der Darsteller lassen unvergessliche Musical-Momente wieder lebendig werden - in einem stimmungsvollen Ambiente, das den unsterblichen Songs gleichsam den roten Teppich ausrollt und sie zum Leuchten bringt. (fp)

Gera Kultur- und Kongresszentrum, Schloßstraße 1, Sa 20 Uhr