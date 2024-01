Großer Auftritt für Lego-Roboter in der WHZ

Der 16. Regionalwettbewerb der First Lego-League startet am heutigen Samstag um 9 Uhr im Schüler-Lab der Westsächsischen Hochschule Zwickau im Hintergebäude im Dr.-Friedrichs-Ring 1 . Bis 13 Uhr präsentieren die Teams ihre Ergebnisse zu den Themen Forschung und Robot Design, ab 13.30 Uhr starten die "Robot Games", bei denen sich die Roboter auf den Spielfeldern messen. Vertreten sind in diesem Jahr rund 120 Schülerinnen und Schüler aus elf Schulen der Region, die in 14 Teams gegeneinander antreten. Der Wettbewerb steht in diesem Jahr unter dem Thema "Masterpiece". Dabei sollen die Teams neue Wege finden, sich kreativ auszudrücken, um andere für ihr Hobby zu begeistern und die Welt der Künste neu zu entdecken. Die regionalen Gewinnerteams sind zugelassen zu den überregionalen Qualifikationswettbewerben, die im Februar und März dieses Jahres stattfinden. (kru)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.