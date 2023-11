Großer Preis von Sachsen in Chemnitz

Auf drei sportliche und abwechslungsreiche Tagesveranstaltungen mit rasanten Springprüfungen, spannenden Showprogrammen und einem abwechslungsreichen Ausstellungsbereich für Pferde- und Reitsportbedarf dürfen sich Pferde- und Reitsportbegeisterte vom 3. bis 5. November beim Großen Preis von Sachsen in der Messe Chemnitz freuen. Zum 20-jährigen Geburtstag erwarten Besucher auch einige Jubiläumsaktionen. So erhalten alle Kinder bis 14 Jahre kostenfreien Eintritt zu den Tagesveranstaltungen an allen drei Turniertagen. 17 Prüfungen stehen auf dem Turnierprogramm. 165 Reiter mit 420 Pferden aus acht Nationen nehmen teil. Der Freitag steht ganz im Zeichen der Familien und Kinder. Beim "HotteHü-Kindertag des Pferdes" gibt es besondere Höhepunkte für kleine Pferdenarren. 16.15 Uhr beginnt eine eigens für die Mädchen und Jungen organisierte Kindershow. Für die Kinder gibt es außerdem Spiel- und Kreativangebote. Im Jubiläumsjahr hat die "Chemnitzer Pferdenacht", der Showhöhepunkt am Samstagabend, einiges zu bieten. Drei Stunden Pferdeshow, Sport und Entertainment inszenieren sich im Arrangement atemberaubender Licht- und Musikeffekte. Wie herausfordernd so ein Hindernis-Parcours ist, davon können sich Besucher bei einer öffentlichen Parcoursbesichtigung am Sonntag um 14.10 Uhr vor dem Finale selbst einen Eindruck verschaffen. Nach dem Finale heißt es Manege frei für die Jüngsten: Kinder können beim kostenfreien Ponyreiten selbst im Parcours eine Runde drehen. (fp)

Chemnitz Messe, Messeplatz 1, Do ab 12 Uhr, Fr+Sa+So ab 7.30 Uhr, Chemnitzer Pferdenacht Sa ab 20 Uhr, Tickets gibt es in allen "Freie Presse"-Shops. www.grosser-preis-von-sachsen.de